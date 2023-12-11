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Buldozer Göztepe
Trendyol 1. Lig'de Göztepe fırtınası hız kesmiyor... Yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile çıkış yakalayan İzmir ekibi, Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, ev sahibi 56'da Amilton ile penaltıyı değerlendiremedi. Başkent ekibi, 67'de Kayode'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 72'de sahneye çıkan Nielsen, Göztepe adına perdeyi açan isim oldu. 80 ve 87'de iki gol kaydeden Aliou Traore 3-0'lık galibiyeti ilan etti. Tuzlaspor (2-0) ve Giresunspor'un (3-0) ardından Gençlerbirliği'ne de gol yemeden deviren Göztepe ligde 3'te 3 yaptı. Puanını 29'a yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Kupada da 1461 Trabzonspor'u eleyen sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda 4'te 4 yapmış oldu. İzmir ekibi gelecek hafta lider Eyüpspor'u ağırlayacak.
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