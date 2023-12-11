Haberler TFF 1.Lig Buldozer Göztepe

Buldozer Göztepe

Trendyol 1. Lig'de Göztepe fırtınası hız kesmiyor... Yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile çıkış yakalayan İzmir ekibi, Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, ev sahibi 56'da Amilton ile penaltıyı değerlendiremedi. Başkent ekibi, 67'de Kayode'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 72'de sahneye çıkan Nielsen, Göztepe adına perdeyi açan isim oldu. 80 ve 87'de iki gol kaydeden Aliou Traore 3-0'lık galibiyeti ilan etti. Tuzlaspor (2-0) ve Giresunspor'un (3-0) ardından Gençlerbirliği'ne de gol yemeden deviren Göztepe ligde 3'te 3 yaptı. Puanını 29'a yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Kupada da 1461 Trabzonspor'u eleyen sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda 4'te 4 yapmış oldu. İzmir ekibi gelecek hafta lider Eyüpspor'u ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buldozer Göztepe
Trendyol 1. Lig'de Göztepe fırtınası hız kesmiyor... Yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile çıkış yakalayan İzmir ekibi, Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, ev sahibi 56'da Amilton ile penaltıyı değerlendiremedi. Başkent ekibi, 67'de Kayode'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 72'de sahneye çıkan Nielsen, Göztepe adına perdeyi açan isim oldu. 80 ve 87'de iki gol kaydeden Aliou Traore 3-0'lık galibiyeti ilan etti. Tuzlaspor (2-0) ve Giresunspor'un (3-0) ardından Gençlerbirliği'ne de gol yemeden deviren Göztepe ligde 3'te 3 yaptı. Puanını 29'a yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Kupada da 1461 Trabzonspor'u eleyen sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda 4'te 4 yapmış oldu. İzmir ekibi gelecek hafta lider Eyüpspor'u ağırlayacak.
DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig tarihinde görülmemiş tablo! Galatasaray ve Fenerbahçe ‘yok artık’ dedirtti: İşte Süper Lig puan durumu ve o istatistik…
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Kartal muradına eriyor! O yıldız F.Bahçe'ye çok yakın
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Turan'lı Eyüpspor bir başka!
Çorum evinde coştu
İstanbul barajlarda son durum 11 Aralık 2023
ATV CANLI YAYIN İZLE | atv CANLI (HD) kesintisiz İZLEME LİNKİ
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 23:49
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:49
Kayserispor doludizgin! Kayserispor doludizgin! 23:49