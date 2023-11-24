Haberler TFF 1.Lig Sakarya'da seri sürecek

Sakarya'da seri sürecek

Trendyol 1.Lig'e verilen milli ara bugün sona eriyor... 13. haftanın perdesi Sakaryaspor-Erzurumspor mücadelesiyle açılacak. Saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleye, ev sahibi ekip serisini sürdürmek için çıkacak. Son 6 haftada 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, namağlup ünvanını 7 maça çıkarmayı planlıyor. İddialı konuşan Tatangalar'ın hocası Tuncay Şanlı, "Zirvede kalıcı olmak için kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Sakarya'da seri sürecek
Trendyol 1.Lig'e verilen milli ara bugün sona eriyor... 13. haftanın perdesi Sakaryaspor-Erzurumspor mücadelesiyle açılacak. Saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleye, ev sahibi ekip serisini sürdürmek için çıkacak. Son 6 haftada 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, namağlup ünvanını 7 maça çıkarmayı planlıyor. İddialı konuşan Tatangalar'ın hocası Tuncay Şanlı, "Zirvede kalıcı olmak için kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
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