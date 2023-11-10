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Eyüpspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Altay sahasında kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 11:18
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Eyüpspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor!

Altay, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında yarın konuk edeceği lider Eyüpspor'u yenerek kötü gidişatını sonlandırmayı istiyor.

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alıp galibiyet özlemi 9 haftaya yükselen son sıradaki Altay, yarın evinde lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Ligde 11 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 yenilgiyle 5 puan toplayan Altay, aynı periyotta 9 galibiyet 2 mağlubiyet alan 27 puanlı Eyüpspor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan Zeki, Deniz ve Sefa kart görmeleri halinde milli maç arasından sonra deplasmanda oynanacak Çorum FK karşılaşmasında görev yapamayacak. Altay'da geçen hafta ayak parmağındaki ağrı nedeniyle son anda 11'den çıkarılan stoper Efe, hafta içinde hafif adale ağrısı olan Deniz ve grip geçiren kaleci Ozan'ın iyileştiği öğrenildi.

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