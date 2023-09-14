Muhammed Manisa'da

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışına ağırlığını koyan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, forvet oyuncusu Muhammed Enes Kiprit'i kadrosuna kattı. Son olarak Almanya'nın FC Kaiserslautern takımında görev alan 24 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Muhammed Enes, "Manisa Futbol Kulübü forması giyeceğim için heyecanlıyım. Burada güzel işler yapıp Takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Sezon sonunda hep birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Muhammet kariyeri boyunca 194 karşılaşmada boy gösterdi. 103 gol kaydetti. 21 de asist yaptı.