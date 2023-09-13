Beridze Körfez'de

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyordu. Hedefte Giorgi Beridze vardı. Gürcü futbolcu önceki gün Ankaragücü ile kontratını feshetmişti. Ardından yeşil-siyahlılar ile görüşerek anlaşmaya vardı. Kocaelispor sosyal medya hesaplarından " Ailemize Hoş Geldin Giorgi Beridze! Kulübümüz, Giorgi Beridze ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Beridze de mutlu olduğunu ifade etti.

57 GOL, 38 ASİSTİ VAR

Giorgi Beridze kariyerinde Ujpest, Trencin, Ankaragücü, Lokeren, Dila Gori, Gent, Zestaponi'de forma giydi. Toplamda 212 karşılaşmaya çıktı. 57 defa fileleri havalandırdı. 38 de asist yaptı. Kariyeri boyunca 27 defa sarı kartla cezalandırıldı. 1 de kırmızı kart gördü. Bu arada Kocaelispor, Samsunspor forması giyen Youssef Bennasser'i de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı ön libero için görüşmeler devam ediyor.