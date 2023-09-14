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Doğan Erdoğan Göz-Göz'de

Trendyol 1. Lig’e iyi başlayamayan Göztepe, orta sahaya takviye yapacak. İzmir ekibi, F.Sittard’dan ayrılan 27 yaşındaki Doğan Erdoğan’la imza atmaya hazırlanıyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Doğan Erdoğan Göz-Göz'de

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Göztepe, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Durum böyle olunca çözümü kadroyu güçlendirmekte arayan İzmir ekibi, orta sahaya takviye daha yapmak için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, son olarak Fortuna Sittard forması giyen ve takımdan ayrılan 27 yaşındaki orta saha Doğan Erdoğan ile temasa geçti. Transferde önemli bir mesafe kaydeden Göz-Göz'ün oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Tecrübeli maestro, geride bıraktığımız sezonda 27 maçta forma giymişti.

GÖZTEPE 12 TRANSFER YAPTI

Göztepe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Sarı- kırmızılılar, Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel, KV Kortrijk'den Billal Messaoudi, MKE Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm ve Alanya'dan ise Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

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