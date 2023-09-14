Varol Taşar atağı

Göztepe, İsviçre Süper Lig ekiplerinden Yverdon'da oynayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Varol Taşar'ı da kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor. Bonservisi Luzern'de bulunan gurbetçi futbolcu, geçen sezonu FC Aarau'da geçirirken, 26 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti. Bu sezon Yverdon'a kiralanan ve kulübü Luzern'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun transferinin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı kurmayların yoğun bir mesai harcadığı belirtildi. Bugün önemli gelişme yaşanabilir.