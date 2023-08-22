Paixao yetişecek

Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, antenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Portekizli usta golcü Marco Paixao'nun durumunun çok ciddi olmadığını belirtti. Tuna Üzümcü, yıldız futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına yetişmesini beklediklerini söyledi.
Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, antenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Portekizli usta golcü Marco Paixao'nun durumunun çok ciddi olmadığını belirtti. Tuna Üzümcü, yıldız futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına yetişmesini beklediklerini söyledi.