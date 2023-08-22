Haberler TFF 1.Lig Paixao yetişecek

Paixao yetişecek

Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, antenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Portekizli usta golcü Marco Paixao'nun durumunun çok ciddi olmadığını belirtti. Tuna Üzümcü, yıldız futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına yetişmesini beklediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Paixao yetişecek
Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, antenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarılan Portekizli usta golcü Marco Paixao'nun durumunun çok ciddi olmadığını belirtti. Tuna Üzümcü, yıldız futbolcunun Kocaelispor karşılaşmasına yetişmesini beklediklerini söyledi.
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