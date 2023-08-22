Haberler TFF 1.Lig Giresun'da kongre

Giresun'da kongre

Trendyol 1. Lig temsilcisi Bitexen Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı. Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 06:50
Giresun'da kongre
Trendyol 1. Lig temsilcisi Bitexen Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı. Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.
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