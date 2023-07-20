Ampem Eyüp'te

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor transferde gaza bastı. İstanbul temsilcisi, Hırvatistan'da HNK Rijeka forması giyen 25 yaşındaki Ganalı sağ kanat oyuncusu Prince Ampem ile anlaşma sağladı. 1.69 boyundaki futbolcunun yakında resmi imzayı da atacağı kaydedildi. Piyasa değeri 1.6 milyon euro civarında olan Prince Ampem için Eyüpspor'un ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Sol kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki Ganalı daha önce HNK Sibenik takımında da forma giydi. Kulüp kariyerinde toplam 177 resmi karşılaşmada forma giyen Ampem 29 gol, 20 asist üretti. Hızıyla dikkat çeken oyuncuyu teknik direktör Arda Turan'ın istediği ifade edildi. Öte yandan kulüpte takviye çalışmalarının devam ettiği de gelen haberler arasında.