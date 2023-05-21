Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Beyçimento Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, aldığı 1 puanla ligde kalmayı başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 18:27
Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 38'inci haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından son haftaya küme düşme tehlikesiyle giren Gençlerbirliği, ligde kalmayı başardı.

21'inci dakikada Bandırmaspor atağında Gençlerbirliği kalecisinin hatalı çıkışını değerlendiren Soukou topu filelerle buluşturdu: 1-0.

53'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıda Abdullah Durak topu sol köşeye atarak filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Şeker, Mehmet Kısal, Gökhan Barcın

BANDIRMASPOR: Gkelios - Mulumba, Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Tetteh (Dk. 89 Engincan Duman), Soukou, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Dk. 82 Terzic), Emir Şenocak (Dk. 57 Aksel Aktaş), Emre Kaplan (Dk. 89 İsmet Kayahan Eren)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurallah Aslan - Rahman Buğra Çağıran (Dk. 41 Bangoura), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Ikic (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Doukara (Dk. 86 İlker Karakaş), Enes Keskin, Özgür Çek, Muhammed Himmet Erktürk (Dk. 86 Erkan Eyibil), Uğur Akdemir, Abdullah Durak (Dk. 56 Akabueze)

GOLLER: Dk. 21 Soukou (Bandırmaspor), Dk. 53 Abdullah Durak (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Emre Kaplan (Bandırmaspor), Rahman Buğra Çağıran, Muhammed Himmet Erktürk, Doukara, Akabueze, Erkan Eyibil (Gençlerbirliği)

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