Süper Lig aşkına

Spor Toto 1. Lig'de haftanın merakla beklenen maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi, İzmir'deki mücadelede Emir Ortakaya ve İsmail Köybaşı'nın golleriyle öne geçti. Karadeniz ekibi, Mary ile farkı bire indirdi. Maçın ilk yarısı Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

90+10'DA GELDİ

İsmail Köybaşı 57'de durumu 3-1'e getirdi. 84'te Mamah'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda topun başına geçen Alberk, nefis frikik golüyle durumu 3-2'ye getirdi. 90+10'da sahne alan Koray, takımına 3-3'ü getirdi. Çaykur Rizespor gelecek hafta Altınordu karşısında 1 puan alırsa Süper Lig'e çıkan 2'nci takım olacak.

DEMİREL: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, ellerindeki galibiyetin kaçtığını söyledi. Kazanmak istideklerini belirten Özkayımoğlu, "Play-off'u garantiledik ama 3 puan almak isterdik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz" dedi.

KAZANMAK İSTERDİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geri dönüş için oyuncularını kutladı. Tecrübeli hoca, "Göztepe karşısında pes etmedik. Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Gelecek hafta Altınordu karşısında hata yapmadan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.