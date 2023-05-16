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Çorum FK 2-1 Isparta 32 Spor (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF. 2 Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor’u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 18:05
Çorum FK 2-1 Isparta 32 Spor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Çorum FK'nın şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuya neden oldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maç başlamadan saatler önce stadyuma gelerek tribünleri doldurdu. Maç boyunca tezahürat eden taraftarlar kırmızı siyahlı ekibi 90 dakika boyunca yalnız bırakmadı.
Kırmızı-siyahlı ekibi şampiyonluk maçında ligin ilk haftasından bugüne kadar tüm maçlarını izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de tribünden izledi. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir coşku yaşan Bakan Yardımcısı Dere, hem Çorumluların hemde kırmızı-siyahlı ekibin coşkusuna ortak oldu.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Yusuf Susuz xx
Çorum FK: Ali xx, Emre xx, Gökhan xx (Atakan Akkaymak dk. 65 xx), Suat xx (dk. 65 Selim), Murax xx, Ferhat xx, Hurşit xx, Erkan xx, Berkay Can xx, Atakan xx, Sinan xx
Isparta 32 Spor: Furkan x, Ömer x, Musa x, Cemal x, Muhammet x, Hüseyi x, Osman x, Erkan x (Oğuzhan dk. 23 xx), Erdem x, Ömer x, Bahattin x (Koray dk. 34 xx)
Goller: Berkay Can (dk. 11), Hurşit (dk. 31) (Çorum FK), Koray Yağcı (dk. 71 pen.)

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