Pendik sağlama aldı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi böylece Rizespor'un puan kaybetmesiyle birlikte Süper Lig'e direkt yükselme umutlarını son haftaya taşıdı. Bandırmaspor, 28. dakikada Ivan Saponjic'in golüyle öne geçti. Pendikspor, 48. dakikada Aias Aosman ile eşitliği sağladı. Thuram, 51. dakikada Pendikspor'a galibiyeti getiren golü attı.

BİZ GEREKENİ YAPACAĞIZ

Pendikspor'un hocası Osman Özköylü, Süper Lig umutlarını son maçta da koruyacaklarını belirtti. Usta teknik adam, "Biz maçımızı kazanıp üstümüze düşeni yapacağız. Gerisini artık şansımıza da kalıyor" şeklinde konuştu.