Kaloğlu: Telafisi yok

G.Birliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Erzurum maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kaloğlu, "6 puanlık ya da 9 puanlık bir maç diyebiliriz. İyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. İnşallah galip geleceğiz. Ligde fikstürün boyu kısaldı ve telafisi olmayan haftalardayız. Sadece oyuncular için değil, tüm futbolun paydaşları için de makas daraldı. Heyecan da son raddede" diye konuştu.
G.Birliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Erzurum maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kaloğlu, "6 puanlık ya da 9 puanlık bir maç diyebiliriz. İyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. İnşallah galip geleceğiz. Ligde fikstürün boyu kısaldı ve telafisi olmayan haftalardayız. Sadece oyuncular için değil, tüm futbolun paydaşları için de makas daraldı. Heyecan da son raddede" diye konuştu.