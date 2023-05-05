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Denizlispor’da tam 13 ayrılık

Son 11 resmi maçında 10 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Denizlispor'da 2 veda daha yaşandı ve mevcut takımda neredeyse futbolcu kalmadı. Seneye 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da giden 11 oyuncuya dün Erdal Akdarı ve Okan Derici de eklendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Denizlispor’da tam 13 ayrılık
Son 11 resmi maçında 10 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Denizlispor'da 2 veda daha yaşandı ve mevcut takımda neredeyse futbolcu kalmadı. Seneye 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da giden 11 oyuncuya dün Erdal Akdarı ve Okan Derici de eklendi.
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