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Haydi stada!

Ç. Rizesporlu Oğuz Ceylan, Tuzlaspor maçı öncesi taraftara seslendi: Tribünde tek boş yer kalmasın

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Haydi stada!
Pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Oğuz Ceylan, taraftarları stadı doldurmaya davet etti. Ceylan, "Taraftarlarımız ile birlikte ne yapıyorsak hep birlikte yapalım. Başka bir Rize, Çaykur Rizespor yok. Bu şehrin, bu takımın hak ettiği yer Süper Lig'dir. Bu maçta stadyumu dolduralım. Bize 12'nci adam sahada onu hissettirsin. Son üç hafta bize sadece galibiyet lazım. Her şey elimizde. Rakipler bizi bekleyecek, biz rakipleri beklemeyeceğiz. Onlar bizim puan kaybetmemizi bekleyecek" diye konuştu.
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