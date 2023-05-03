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Arda Turan'dan Fatih Terim ve Diego Simeone itirafı!

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktörlük yapan Arda Turan, takımıyla Süper Lig'e yükselmek için uğraş veriyor. Açıklamalarda bulunan genç hoca, Fatih Terim ve Diego Simeone hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:34
Arda Turan'dan Fatih Terim ve Diego Simeone itirafı!

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan genç hoca, Fatih Terim ve Diego Simeone hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK MÜ DAHA ZOR, FUTBOLCULUK MU?"
"Teknik direktörlük daha zor. Futbolcuyken kontrol tamamen kendi elinde. Teknik direktörlük bir takıma hizmet ediyorsun. Birazcık daha zor olsa da ikisinin de tatlı zorlukları var."

EYÜPSPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKMA ŞANSI NE KADAR?"
"Çok şansımız var. İlk gün ne kadarsa hala o kadar. Takımıma güveniyorum. İyi oynuyorlar. Daha da iyi oyanayacaklar. Benim için oyun gücü önemli. Tabi hayal ettiğimiz pas reaksiyon oyununu oynatmak için zaman ihtiyacımız var. Bu güzel araları play-off'a kadar iyi değerlendirmek istiyoruz."

"1. LİGDEKİ OYUN KALİTESİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?"
"Tabii ki saha şartlar, taraftar futbolu çok etkiler. Ligimizde biraz bu anlamda eksiklik var. Onları çoğaltmamız lazım. İlk maçta Göztepe'ye kaybetmeme rağmen muhteşem bir seyirci vardı. Biraz futbola hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"FATİH TERİM VE DIEGO SIMEONE..."
"Bütün eski hocalarım tek tek arayıp tebrik ettiler. Fatih Terim ile daha sık konuşuyorum, fikirlerini alıyorum. Bizim için her zaman bir baba gibidir. Domenec Torrent'ten Simeone'ye kadar herkes yazdı. İyi gidiyor şimdilik. Skorlara çok takılmamak lazım. Oyun gücü önemli. Oyun gücü her şeyi değiştirir. Futbolu sevelim."

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