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Denizlispor tarihinde ilk defa TFF 2. Lig'de mücadele edecek

Son dakika spor haberleri... Spor Toto 1. Lig takımlarından Denizlispor, Bodrumspor'a 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala küme düştü. Yeşil-siyahlı takım, tarihinde ilk kez ikinci ligde mücadele edecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:12
Denizlispor tarihinde ilk defa TFF 2. Lig'de mücadele edecek

Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 2 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon TFF 2. Lig'de ilk kez bulunacak.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da dün Bodrumspor'a 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala 1. Lig'den düştü. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de 36 sezon geçirerek bu ligde en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

Denizlispor, Yılport Samsunspor ve Altay (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftada ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında hükmen galibiyet alacak.

EN ÜST 2 LİGDE 57 SEZON

Süper Lig'de 21 sezonda 728, 1. Lig'de de 36 sezonda 1184 maça çıkan Denizlispor, toplam 1912 karşılaşmada 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 bin 359 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 2 bin 315 gol gördü.

Yeşil-siyahlı ekibin bu liglerde aldığı sonuçlar şöyle:

Lig K O G B M A Y
Süper Lig 21 728 217 192 319 875 1057
1. Lig 36 1184 481 314 389 1484 1258
Toplam 57 1912 698 506 708 2359 2315

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