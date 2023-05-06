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Asla dönüş yok!

Usta çalıştırıcı, “Zorlu bir sezonda bu kadar mücadele edip, işi bu aşamaya getirdikten sonra artık amacımıza ulaşacağız” dedi ve ekledi: İyi oyun değil, puanlar peşindeyiz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Asla dönüş yok!
POR Toto 1. Lig'de 2. sırada yer alan ve şampiyon Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkmak için mücadele eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, yarınki Tuzlaspor sınavını mutlak 3 puanla geçmek istediklerini söyledi. "Zorlu bir sezonda bu kadar mücadele edip, işi bu aşamaya getirdikten sonra artık amacımıza ulaşacağız" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, "Önceliğimiz iyi oyun değil, bundan sonra oyun değil, puanlar almak önemli. Tuzlaspor maçına da bu düşünceyle çıkacağız" şeklinde konuştu.
TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI
TAKIMDA havanın iyi olduğunu sözlerine ekleyen Bülent Korkmaz, "Tüm camia, tüm oyuncular Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Son haftaya kalmadan yükselişimizi garantiye almak istiyoruz" dedi. Korkmaz ayrıca taraftarlara da destek çağrısındu bulundu. Usta hoca "Evimizde oynayacağımız maçlar çok önemli. Sahaya çıktığımızda taraftar desteğini hissetmek hepimizi ateşliyor. Taraftarımızdan sonuna kadar destek istiyoruz. Süper Lig yolunda bizi hiç yalnız bırakmasınlar" diye konuştu.
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