Ne Pendik ne Eyüp

Spor Toto 1. Lig'de nefes nefese devam eden ikincilik yarışında dün Eyüp'te final gibi bir maç vardı. Ligde 3. sırada yer alan Pendikspor'la, 4. Eyüpspor, kozlarını Eyüp'te paylaştı. Ev sahibi ekip, 25'te Pa Dibba'nın asistinde Recep Niyaz'ın golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılar bu gole 40'ta kazandıkları penaltıda Hasan Kılıç'ın golüyle cevap verdi ve devre 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda galibiyet için bastıran Eyüpspor'da 89'da Pa Dibba'nın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı. İlk maçta da 0-0 berabere kalan iki takım da fırsatları değerlendiremedi ve ikincilik yarışında yara aldı.