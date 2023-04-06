Haberler TFF 1.Lig Üzümcü ile vites arttı

Üzümcü ile vites arttı

AltayTuna Üzümcü'nün takımın başına geçmesinden sonra ligde çıktığı 6 karşılaşmada 10 gol kaydetti. İzmir ekibi Sinan Kaloğlu döneminde 22 maçta 23 defa fileleri sarsabilmişti. 1.04 olan gol ortalaması Üzümcü idaresinde 1.66'ya kadar yükseldi. Takımın yıldızı Paixao da her zamanki gibi takımın gol yükükün çekiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Üzümcü ile vites arttı
Altay, Tuna Üzümcü'nün takımın başına geçmesinden sonra ligde çıktığı 6 karşılaşmada 10 gol kaydetti. İzmir ekibi Sinan Kaloğlu döneminde 22 maçta 23 defa fileleri sarsabilmişti. 1.04 olan gol ortalaması Üzümcü idaresinde 1.66'ya kadar yükseldi. Takımın yıldızı Paixao da her zamanki gibi takımın gol yükükün çekiyor.
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