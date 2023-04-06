Üzümcü ile vites arttı

Altay, Tuna Üzümcü'nün takımın başına geçmesinden sonra ligde çıktığı 6 karşılaşmada 10 gol kaydetti. İzmir ekibi Sinan Kaloğlu döneminde 22 maçta 23 defa fileleri sarsabilmişti. 1.04 olan gol ortalaması Üzümcü idaresinde 1.66'ya kadar yükseldi. Takımın yıldızı Paixao da her zamanki gibi takımın gol yükükün çekiyor.
Altay,Tuna Üzümcü'nün takımın başına geçmesinden sonra ligde çıktığı 6 karşılaşmada 10 gol kaydetti. İzmir ekibi Sinan Kaloğlu döneminde 22 maçta 23 defa fileleri sarsabilmişti. 1.04 olan gol ortalaması Üzümcü idaresinde 1.66'ya kadar yükseldi. Takımın yıldızı Paixao da her zamanki gibi takımın gol yükükün çekiyor.