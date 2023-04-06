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Önce savunma

20 maçtır namağlup Samsunspor’u yarın ağırlayacak Göz-Göz, en az gol yiyen 4 takımdan birisi. İzmir ekibi, lideri yenerek play-off potasına girmek amacında.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Önce savunma

Spor Toto 1. Lig'de yarın sahasında Play-Off yolunda lider Samsunspor'la çok kritik maçta karşılaşacak Göztepe, savunmasına güveniyor. Güçlü rakibini yenerek aylar sonra ilk 7'ye girmeyi hedefleyen, son 3 karşılaşmayı kazanıp 6 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, önce rakibini durdurup ardından skor üretmeyi amaçlıyor. 1. Lig'de 20 maçtır yenilmeyen ve üst üste 7 karşılaşmasını kazanan lider kırmızı-beyazlılar ise 57 golle ligin en çok gol atan takımı oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor, bu sezon sadece 3 maçta gol atamadı. Göztepe ise ligin en iyi savunma yapan ekiplerinden biri oldu. Göztepe, savunmada gösterdiği performansla ligin en az gol yiyen 4 takımından birisi oldu. Göz-Göz, toplam 11 maçta kalesini rakiplerine kapatmayı başardı. Taraftarının yoğun desteğini de arkasına alacak İzmir ekibinde teknik ekibin kaleyi Arda'ya teslim edeceği, Emir, Arslanagic ve Atınç üçlüsüyle defans hattını oluşturacağı ifade edildi.

ARDA'DAN GEÇİT YOK

Göztepe'nin akademisinden yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Arda Özçimen, bu sezon dikkatleri üzerine çekti. Genç kaleci ligde 9 maça çıktı. Erzurumspor FK, Altınordu, Tuzlaspor ve Denizlispor müsabakalarında kalesini gole kapatmayı başardı.

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