Haberler TFF 1.Lig Bodrum'un hedefi Süper

Bodrum'un hedefi Süper

Son olarak deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup eden Bodrumspor'da keyifler yerinde. Maçta 2 defa fileleri sarsan Gökdeniz Karadeniz de iddialı açıklamalar yaptı. Genç forvet "Ligde hala çok büyük bir yarış var. Direkt çıkma, 3. olarak play-off finalini garantileme ve play-off'a girmek için birçok takım çabalıyor. Biz de Süper Lig'i çok istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Bodrum'un hedefi Süper
Son olarak deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup eden Bodrumspor'da keyifler yerinde. Maçta 2 defa fileleri sarsan Gökdeniz Karadeniz de iddialı açıklamalar yaptı. Genç forvet "Ligde hala çok büyük bir yarış var. Direkt çıkma, 3. olarak play-off finalini garantileme ve play-off'a girmek için birçok takım çabalıyor. Biz de Süper Lig'i çok istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.
DİĞER
Suç makinesi yıldız basketbolcuyu da soydu! Milyonluk hırsızlığın olduğu ev basketbolcu Egehan Arna'nın...
Çağla Şikel çileden çıktı! 13 yaşındaki oğlu Kuzey'in 200 bin TL'lik...
F.Bahçe'de tek hedef zafer! İşte Jesus'un 11'i...
Jesus'un kaderi pamuk ipliğine bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Paixao 6. kez krallık peşinde
John Mary hazırlanıyor
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi (5 NİSAN)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sert eleştiri! "Kadir Sağlam'la birlikte battı" Sert eleştiri! "Kadir Sağlam'la birlikte battı" 07:57
Olay sözler! "G.Saray'ı saf dışı bırakmak için..." Olay sözler! "G.Saray'ı saf dışı bırakmak için..." 07:31
Buruk'tan hakem isyanı! Buruk'tan hakem isyanı! 01:19
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 01:19
El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! 01:19
G.Saray'dan penaltı itirazı! G.Saray'dan penaltı itirazı! 01:18
Daha Eski
Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... 01:18
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? 01:18
Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor Yeni takımını duyurdular! Yarı maaşına gidiyor 01:18
F.Bahçe'ye İngiltere'den forvet! F.Bahçe'ye İngiltere'den forvet! 01:18
Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş F.Bahçe maçı açıklaması! 01:18
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e gönderme! 01:18