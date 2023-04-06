Bodrum'un hedefi Süper

Son olarak deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup eden Bodrumspor'da keyifler yerinde. Maçta 2 defa fileleri sarsan Gökdeniz Karadeniz de iddialı açıklamalar yaptı. Genç forvet "Ligde hala çok büyük bir yarış var. Direkt çıkma, 3. olarak play-off finalini garantileme ve play-off'a girmek için birçok takım çabalıyor. Biz de Süper Lig'i çok istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.
Son olarak deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup eden Bodrumspor'da keyifler yerinde. Maçta 2 defa fileleri sarsan Gökdeniz Karadeniz de iddialı açıklamalar yaptı. Genç forvet "Ligde hala çok büyük bir yarış var. Direkt çıkma, 3. olarak play-off finalini garantileme ve play-off'a girmek için birçok takım çabalıyor. Biz de Süper Lig'i çok istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.