Samsun’da büyük heyecan

Spor Toto 1. Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen lideri Samsunspor'un bir sonraki iç saha maçında rakibi Tuzlaspor olacak. Bu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden satışa çıktı. Şampiyonluk için takımlarnı kucaklamak isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlarında ilgisi büyük. Biletlerin büyük bir bölümü şimdiden satıldı. Tuzlaspor mücadelesinin de kapalı gişe olması bekleniyor.
SporToto 1. Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen lideri Samsunspor'un bir sonraki iç saha maçında rakibi Tuzlaspor olacak. Bu karşılaşmanın biletleri günler öncesinden satışa çıktı. Şampiyonluk için takımlarnı kucaklamak isteyen kırmızı-beyazlı taraftarlarında ilgisi büyük. Biletlerin büyük bir bölümü şimdiden satıldı. Tuzlaspor mücadelesinin de kapalı gişe olması bekleniyor.