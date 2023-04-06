Boluspor iddialı

Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer rotayı Bodrumspor'a kırdıklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "Bodrumspor'u yenmemiz halinde play-off için yine çok iddialı bir konuma geliyoruz. Fikstür olarak da avantajımız bulunuyor. Bodrumspor'un gücü ve başarısına saygı duyuyoruz. Sahada kendi doğrularımızı yaparak 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Boluspor'unteknik direktörü Muzaffer Bilazer rotayı Bodrumspor'a kırdıklarını belirtti. Tecrübeli hoca, "Bodrumspor'u yenmemiz halinde play-off için yine çok iddialı bir konuma geliyoruz. Fikstür olarak da avantajımız bulunuyor. Bodrumspor'un gücü ve başarısına saygı duyuyoruz. Sahada kendi doğrularımızı yaparak 3 puanı alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.