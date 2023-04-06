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Cengizhan şoku

Erzurumspor FK'nın sol beki Cengizhan Bayrak'ın MR sonucu kötü çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun sol diz ön çapraz bağında kopma saptandı. Operasyon kararı alındı. Böylece Cengizhan için sezon tamamlanmış oldu. Başarılı oyuncu bu sezon 23 maçta görev yapmıştı. Gol veya asist üretemezken 1 defa sarı kartla cezalandırıldı. Taraftarlar geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Cengizhan şoku
Erzurumspor FK'nın sol beki Cengizhan Bayrak'ın MR sonucu kötü çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun sol diz ön çapraz bağında kopma saptandı. Operasyon kararı alındı. Böylece Cengizhan için sezon tamamlanmış oldu. Başarılı oyuncu bu sezon 23 maçta görev yapmıştı. Gol veya asist üretemezken 1 defa sarı kartla cezalandırıldı. Taraftarlar geçmiş olsun mesajı yağdırdı.
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