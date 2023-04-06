John Mary hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un yıldızı John Mary, Erzurum maçını bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu art arda 3 maçta gol attıktan sonra Bandırmaspor mücadelesini boş geçmişti. Kamerunlu yıldız, yine golleriyle takıma yardım etmek istediğini söyledi. Mary "Bu takıma Süper Lig yakışır. Bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇaykurRizespor'un yıldızı John Mary, Erzurum maçını bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu art arda 3 maçta gol attıktan sonra Bandırmaspor mücadelesini boş geçmişti. Kamerunlu yıldız, yine golleriyle takıma yardım etmek istediğini söyledi. Mary "Bu takıma Süper Lig yakışır. Bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.