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John Mary hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un yıldızı John Mary, Erzurum maçını bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu art arda 3 maçta gol attıktan sonra Bandırmaspor mücadelesini boş geçmişti. Kamerunlu yıldız, yine golleriyle takıma yardım etmek istediğini söyledi. Mary "Bu takıma Süper Lig yakışır. Bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
John Mary hazırlanıyor
Çaykur Rizespor'un yıldızı John Mary, Erzurum maçını bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu art arda 3 maçta gol attıktan sonra Bandırmaspor mücadelesini boş geçmişti. Kamerunlu yıldız, yine golleriyle takıma yardım etmek istediğini söyledi. Mary "Bu takıma Süper Lig yakışır. Bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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