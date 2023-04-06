Paixao 6. kez krallık peşinde

Altay'ın yıldızı Marco Paixao'nun ligde 17 golü bulunuyor. Zirveyi Sakaryasporlu Kabongo Kasongo ile paylaşıyor. 38 yaşındaki forvetin hedefi bu sezon yine gol krallığına uzanmak. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 5 defa krallık tacını taktı. Türkiye'de 3 defa normal sezon gol krallığını elde etti. 1 defa playoff'ların kralı oldu. Polonya'da da 1 defa tacı taktı. Paixao, Sakarya maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
Altay'ın yıldızı Marco Paixao'nun ligde 17 golü bulunuyor. Zirveyi Sakaryasporlu Kabongo Kasongo ile paylaşıyor. 38 yaşındaki forvetin hedefi bu sezon yine gol krallığına uzanmak. Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 5 defa krallık tacını taktı. Türkiye'de 3 defa normal sezon gol krallığını elde etti. 1 defa playoff'ların kralı oldu. Polonya'da da 1 defa tacı taktı. Paixao, Sakarya maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı.