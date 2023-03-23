Haberler TFF 1.Lig Kazanacağız

Kazanacağız

Dördüncü sıradaki Rize’nin hocası Bülent Korkmaz, 2. sıradaki Eyüpspor karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Kazanacağız
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsunspor'a mağlup olduktan sonra Adanaspor (3-0), Bodrumspor (2-1) ve Altay (3-1) galibiyetleriyle coşan Çaykur Rizespor, puanını 46'ya çıkardı. Pazar günü 2. sıradaki Eyüpspor'la deplasmanda final gibi bir maça çıkacak olan Atmacalar'da teknik direktör Bülent Korkmaz, yeşil-mavililere umut dağıttı. Süper Lig yarışı yaptıkları rakipleri karşısında kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Kazanmaktan başka bir niyetimiz de seçeneğimiz de yok. Gelen galibiyetler sonrasında takımda moraller üst seviyede. Rize'ye galibiyetle döneceğiz" dedi.
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