Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da teknik diretör Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Samsunspor'da teknik diretör Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 17:01
Samsunspor'da teknik diretör Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk sözleri!
Spor Toto 1'inci Lig lideri Yılport Samsunspor, cuma günü kendi sahasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda Altınordu'ya 1-0 yenildikten sonra son 17 maçtır yenilmeyen Samsunspor, bu 17 maçta 12 galibiyet ve 5 beraberlikle lig liderliğine yükseldi.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Mart ayı fikstürlerinin çok yoğun olduğunu söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Önemli bir seri yakaladık. Baktığınızda zirveye kadar geldik. Önemli olan zirvede kalmak ve sezon sonunda şampiyon olmak. Mart ayında zor bir fikstürümüz vardı. Şu an dört maç geride kaldı. Üç maçımız daha var. En son 1 Nisan'da bir maçımız var. Cuma, Salı ve Cumartesi günü 8 günde 3 maç oynayacağız. Diğer maçlardan ziyade en önemli maçımız Cuma günü oynayacağımız Altınordu maçı" dedi.

Altınordu maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Eroğlu, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp iç saha, dışı saha kazanmak için oynayıp ve 3 puan aldıktan sonra da en azından biraz daha hedefe yaklaşmamızın bizim için değerli ve önemli olduğunu hem ben, hem futbolcularım çok iyi biliyor. Bu süreci iyi bir şekilde fiziksel, mental bir takım düşüşler yaşanabiliyor ama Biz o güçlü Samsunspor sahadaki duruşu, güçlü oyunu ve rekabet ortamındaki birçok oyuncumuzun hazır durumda olması bizim için bir artı. Cuma, Salı ve Cumartesi günü 3 maç var. Her oyuncuya ihtiyacımız var bizim için ilk hedef Cuma günü oynayacağız. Maçtan 3 puanla ayrılmak. Madem sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız" diye konuştu.

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