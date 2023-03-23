Süper Lig aşkına

SPOR Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, yarın sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Ligde 17 maçtır namağlup olan kırmızı-şimşeklerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, eski takımı karşısında galibiyetten başka bir düşünceleri olmadığını söyledi. Eroğlu, "Hiçbir maç kolay değil. Taraftarımızın desteğiyle galibiyete ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama maçın öncelikle kazanılması çok daha değerli. Çünkü üç puan aldığımız takdirde ligde büyük bir artı sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.



5'TE 5'LE ŞAMPİYONUZ

Altınordu'nun düşmeme mücadelesi verdiğini ve geçen hafta kazandığının altını çizen Eroğlu, "Bunun bilincindeyiz. Biz de mademki şampiyon olmak istiyorsak, bu maçtan üç puanla ayrılmak zorundayız. Eğer şampiyon olacaksak, on bir yıl sonra Süper Lig'de olacaksak, taraftarla birlikte olacağımızı, onların desteğiyle bunu başaracağımızı söylemiştim. İçeride oynayacağımız 5 maç var. Bunları kazandığımız takdirde zaten büyük ihtimalle hedefe ulaşacağız" diye umut dağıttı.



"Şimdi de 8 günde 3 maç oynayacağız"

"MART ayında zor ve yoğun bir fikstürümüz vardı. Şimdi de 8 günde 3 maç oynayacağız. Altınordu maçında üç puan aldıktan sonra da en azından biraz daha hedefe yaklaşmamızın bizim için değerli ve önemli olduğunu hem ben hem futbolcularım çok iyi biliyor. Bu süreçte her oyuncuya ihtiyacımız var."