Gençlerbirliği 0-1 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.



14'üncü dakikada Gençlerbirliği'nde Erkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında oluşan karambolde Yasin şutunu çıkardı ama top Samsunspor'dan Soner'in eline çarptı. Maçın hakemi pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi.



15'inci dakikada Gençlerbirliği penaltı kaçırdı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Doukara, kalecinin sağına doğru şutunu attı ama top direkten auta gitti.



22'nci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında sağ taraftan ceza sahası ön çizgisine doğru gönderilen topu göğsüyle yumuşatan Mohammed'in yaptığı şık yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden dışarıya gitti.



26'ncı dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sol taraftan gelişen atakta Mohammed pasını Kaan'a bıraktı. Sol çaprazdan topu sürerek ilerleyen Kaan'ın içeriye çevirdiği topu engellemek isteyen Yunus Emre'nin ters vuruşunda top kornere gitti.



30'uncu dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Gelişen atakta Ikic'in sol çaprazdan ceza sahasına girdiğini gören Mohammed pasını çıkardı. Topla buluşan Ikic, sağa çekerek rakibinden sıyrıldı ve direkt kaleyi düşündü ama savunmaya çarpan top kornere gitti.



31'inci dakikada gelişen hızlı atakta Mohammed sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu çevirdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



35'nci dakikada Gençlerbirliği tekrar gole yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kaan, pasını Mohammed'e çevirdi. Sol taraftan ceza yayına doğru topu süren Mohammed şut açısı bularak vuruşunu yaptı ama köşeye giden topu kaleci kornere çeldi.



39'uncu dakikada Samsunspor öne geçti. Gelişen atakta Tanque yerde kaldı ve maçın hakemi serbest vuruşa hükmetti. Yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kullanan Tanque direkt kaleye gönderdiği sert şutunda sol köşeye giden topa Nurullah dokundu ama gole engel olamadı. 0-1



İlk yarı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



50'nci dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Celil, direkt kaleyi düşündü ancak kaleci gole izin vermedi.



53'üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Celil sağ taraftan çizgiye inerek ortasını gönderdi. Gelen topa vuruşunu yapan Tanque, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



61'inci dakikada Samsunspor tarafından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı top Alim'de kaldı. Ceza sahası dışından yakın direğe doğru şutunu gönderen Alim'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



71'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında Cihan, ceza yayının önünde topla buluştu. Direkt kaleyi düşünen Cihan'ın şutu az farkla üstten auta gitti.



80'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Yasin uzaktan şansını denedi ama top kalecinin kucağında kaldı.



88'inci dakikada Gençlerbirliği atağında soldan yapılan ortada topla buluşan Ayovi, sağdan bindiren Uğur'u gördü. Topu göğüsüyle indiren Uğur, sağ ayağıyla şutunu çıkardı ve meşin yuvarlak kalecinin bacaklarının arasından ağlarla buluştu. Ancak pozisyon öncesinde Osman Çelik'e faul yapıldığı gerekçesiyle maçın hakemi VAR tarafından monitöre çağırıldı. Pozisyonu inceleyen hakem golü geçersiz saydı.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Samsunspor müsabakayı 1-0 kazandı.