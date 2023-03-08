Eyüp çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Süper Lig'i hedefliyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez "Güçlü bir kadromuz var. Zor bir ligde oynuyoruz. Son ana kadar savaşacağız. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Tüm camia buna inanıyor" dedi. Eyüpspor bu hafta Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacak.
SporToto 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Süper Lig'i hedefliyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez "Güçlü bir kadromuz var. Zor bir ligde oynuyoruz. Son ana kadar savaşacağız. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Tüm camia buna inanıyor" dedi. Eyüpspor bu hafta Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacak.