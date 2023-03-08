Haberler TFF 1.Lig Eyüp çıkacak

Eyüp çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Süper Lig'i hedefliyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez "Güçlü bir kadromuz var. Zor bir ligde oynuyoruz. Son ana kadar savaşacağız. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Tüm camia buna inanıyor" dedi. Eyüpspor bu hafta Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Eyüp çıkacak
Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, Süper Lig'i hedefliyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez "Güçlü bir kadromuz var. Zor bir ligde oynuyoruz. Son ana kadar savaşacağız. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Tüm camia buna inanıyor" dedi. Eyüpspor bu hafta Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacak.
DİĞER
Dünyaca ünlü ABD’li aktör Bruce Willis’in eşi gazetecilere yalvardı: Lütfen görünce bağırmayın!
Galatasaraylı yıldızın evinde paylaşım yapan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı: Artık yengemizsin
Beşiktaş'ın sol bekine Otavio!
F.Bahçe'den flaş Altay kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe Altınordu'yu deplasmanda devirdi!
5 gollü maçta kazanan Pendik!
İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle (Merkez - 8 Mart)
İzmir TOKİ kura çekilişi kazananlar isim listesi (8 Mart)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:11
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:11
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:08
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:07
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:51
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:49
Daha Eski
10'u Alex müjdeledi! 10'u Alex müjdeledi! 00:45
Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! 23:53
Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 23:53
G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... 23:53
Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... 23:53
Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! 23:53