Sakarya hırslı

Spor Toto 1. Lig'de gözler Sakaryaspor ile Samsunspor arasındaki maça çevrildi. 6 haftadır kazanan Tatangalar'da teknik direktör Taner Taşkın şöyle konuştu: "Seri galibiyetlerle zirveye doğru ilerliyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Ön tarafta daha aktif olmalıyız. Samsunspor ile 6 puanlık bir maça çıkacağız. Kazanırsak puan farkını 2'ye indireceğiz. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerek. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz"