Haberler TFF 1.Lig Sakarya hırslı

Sakarya hırslı

Yılport Samsunspor ile yarın sahasında karşılaşacak olan Tatangalar’da Taşkın iddialı: Bu maçı kazanmamız gerek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Sakarya hırslı
Spor Toto 1. Lig'de gözler Sakaryaspor ile Samsunspor arasındaki maça çevrildi. 6 haftadır kazanan Tatangalar'da teknik direktör Taner Taşkın şöyle konuştu: "Seri galibiyetlerle zirveye doğru ilerliyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. Ön tarafta daha aktif olmalıyız. Samsunspor ile 6 puanlık bir maça çıkacağız. Kazanırsak puan farkını 2'ye indireceğiz. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerek. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz"
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Transferde olay karar verildi! Roberto Firmino mu, Mauro Icardi mi?​
Galatasaraylı yıldızın evinde paylaşım yapan Devrim Özkan sosyal medyayı salladı: Artık yengemizsin
Beşiktaş'ın sol bekine Otavio!
F.Bahçe'den flaş Altay kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe Altınordu'yu deplasmanda devirdi!
5 gollü maçta kazanan Pendik!
İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle (Merkez - 8 Mart)
İzmir TOKİ kura çekilişi kazananlar isim listesi (8 Mart)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:11
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:11
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:08
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:07
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:51
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:49
Daha Eski
10'u Alex müjdeledi! 10'u Alex müjdeledi! 00:45
Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! Zakharyan'dan G.Saray'ı yıkan haber! 23:53
Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Sevilla - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! 23:53
G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... G.Saray alev aldı! Yepyeni transfer talimatı... 23:53
Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... Valencia'da sıcak gelişme! 2 yıllık sözleşme... 23:53
Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! Trabzonspor'da ilk başkan adayı belli oldu! 23:53