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Spor Toto 1. Lig'in en az gol atan takımı Altınordu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, gol yollarındaki etkisiz performansıyla ligin en az gol atan ekibi konumunda. İzmir ekibi bugüne kadar çıktığı maçlarda sadece 20 gol bulabildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 14:06
Spor Toto 1. Lig'in en az gol atan takımı Altınordu

Altınordu, 26 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de bu sezon kaydettiği 20 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.
Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altınordu, gol yollarında da etkisiz bir görüntü çiziyor. İzmir temsilcisi, ligde şu ana kadar kaydettiği 20 golle en az gol atan ekip konumunda yer alıyor. Bu sezon ligde 24 maça çıkan Altınordu, bu müsabakaların 9'unda fileleri havalandıramazken, 15 karşılaşmada ise rakip ağlara 20 gol gönderdi. Ligde atılan 20 golün 10'unu ise tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek kaydetti.

Teknik direktör istikrarı sağlanamadı

İzmir ekibi, sezon başından itibaren düşme hattından bir türlü kurtulamazken, teknik adam konusunda da istikrar yakalayamadı. Sezona Ufuk Kahraman ile başlayan kırmızı-lacivertliler, daha sonra takımın başına Gökhan Ünal'ı getirdi ve istenilen sonuçlar alınamayınca Ünal'la da yollar ayrıldı. Kulüpten dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü teknik direktörü olarak Hasan Özer'le ise prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

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