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Tuzlaspor 2-3 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Sakaryaspor deplasmanda Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:52
Tuzlaspor 2-3 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Tuzlaspor'u Burak Süleyman'ın 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Isaac Donkor, Kabongo Kassongo ve Burak Süleyman kaydetti.

Tuzlaspor'da Segun James Adeniyi, Giannelli Imbula'nın golleri mağlubiyete engel olmadı.

Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti.

Tuzlaspor 19 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nalepa'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde topa iyi yükselen Donkor düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

44. dakikada Mata'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Yahaya, Roshi'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Reşat Onur Coşkunses VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Imbula'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Erol'un sağ kanattan çizgiye inip çevirdiği topta Adeniyi ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan'dan dönen topu takip eden Adeniyi bir vuruş daha yaptı, kaleci tekrar topu kurtardı. Üçüncü hamlede Adeniyi kaleciyi mağlup ederek topu ağlara yolladı. 2-1

64. dakikada Sakaryaspor atağında sol tarafta Burak Süleyman'a yaptığı faul sonrası Ogün Bayrak, sarı kart gördü. Sarı kartı bulunan Ogün, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

71. dakikada orta saha yakın mesafeden Nalepa'nın ceza sahası içine gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Kasongo, yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-2

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisinde önünde bulan Burak Süleyman, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3

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