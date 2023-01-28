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Göztepe seriye bağladı! Yasin Öztekin...

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yüzler gülüyor. İzmir temsilcisi, yakaladığı çıkışla seri yakaladı. Öte yandan tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin, gösterdiği performansla göz doldurmaya başladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 13:45
Göztepe seriye bağladı! Yasin Öztekin...

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, evinde Beyçimento Bandırmaspor engelini de 3-1'lik skorla aşarak seri yakaladı.

Aldığı galibiyetle 30 puana yükselen sarı-kırmızılılar Play-Off yolunda oldukça ümitlendi. Bu sezon 3'üncü kez üst üste 2 galibiyet almayı başaran sarı-kırmızılılar, eksiklerine rağmen oynadığı pozitif futbolla dikkat çekti.

Göztepe'nin Bandırmaspor maçıyla birlikte seyircisiz oynama cezası da sona erdi. 27 Kasım 2022 tarihinde Gürsel Aksel Stadı'ndaki Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle 4 karşılaşmayı taraftarından yoksun olarak oynamak zorunda kalan Göztepe, Dyorex Boluspor müsabakasıyla birlikte seyircisine kavuşacak. Göztepe bu süreçte Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında taraftar desteği alamadı. Göz-Göz, bu karşılaşmaların ikisini kazanırken, Sakaryaspor ve Bodrumspor'a mağlup oldu. Futbolcular ve teknik ekip Bandırmaspor galibiyetinin ardından ise büyük sevinç yaşadı. Protokol tribünün önünde omuz omuza poz veren takım İsyan Marşı'nı söyledi.

"SAHADA DOĞRU İŞLER YAPIYORUZ"
Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Oyuncularını yürekten kutladığını ifade eden Özkayımoğlu, "Sahada çok doğru işler yapıyoruz. Çok yürekli, kaliteli ve özgüvenli oyuncularımız var. Evimizdeki son cezalı maçımızdı. 15 gün sonra muhteşem taraftarımızla buluşacağız" dedi.

Bandırmaspor'un iyi bir takım olduğunu sözlerine ekleyen Özkayımoğlu, "Rakibimiz son 6 maçında 5 galibiyet alarak gücünü göstermişti. Çalışmalarımızı, rakibimizin merkezden başlattığı atakları engellemek üzerine yaptık. Biz de zor gol yiyen bir takımız. Zor gol yediğimiz için bulduğumuz pozisyonları da değerlendirmesini bildik. Önümüzdeki hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağız. Muhteşem bir galibiyet serisi yakaladık ve devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.

YASİN'DEN SÜPER KATKI
Göztepe'nin kaptanı Yasin Öztekin takımını sırtlamaya devam ediyor. Ara transfer döneminde adı birçok kulüple anılan deneyimli kanat oyuncusu, Bandırmaspor karşısında iki gol birden atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Geçen hafta da Erzurum'da attığı golle takımına 3 puanı getiren Yasin, 21 maçta gol sayısını 8'e çıkararak takımın en skorer ismi unvanını korudu.

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