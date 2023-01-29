4x4 Sakarya

Spor Toto 1. Lig'de yeni teknik direktörü Taner Taşkın yönetiminde ilk maçına çıkan Sakaryaspor, Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti. 39'da Donkor'la öne geçen yeşil- siyahlılar, 45+3'te İmbula ve 52'de Adeniyi'nin gollerine engel olamadı. Tuzlaspor'da 64. dakikada Ogün Bayrak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 71'de Kassongo skoru eşitlerken, 90+4'te Burak Süleyman sahneye çıktı. Sakaryaspor 3-2'lik galibiyetle 4'te 4 yaptı ve puanını 34'e yükseltti. Üst üste 3. kez kaybeden Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı.

ASLA VAZGEÇMEDİK

Sakaryaspor teknik direktör Taner Taşkın, istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi. Yeni takımıyla ilk maçına çıkan tecrübeli hoca, "Geriye düşmemize rağmen moralimizi bozmadık. İstekli ve arzuluyduk. Sahamızda gibi oynadık. Oyuncuların vazgeçmemesi çok önemliydi" dedi.