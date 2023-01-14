Boluspor - Manisa FK: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Maçtan dakikalar
19. dakikada sol kanattan atak geliştiren Boluspor, Bülent Cevahir'in yakın direğe çektiği şutla gole çok yaklaştı.
31. dakikada Gakpa, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kalurken hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
45+6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Bregu geçti. Bregu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa vuran Posmac topu filelere gönderdi. 1-1
51. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregu, topu filelere gönderdi. 2-1
54. dakikada Safa'nın pasında topla buluşan Bregu'nun şutu kaleciden dönerken, pozisyonu takip eden Dino Ndlovu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
78. dakikada Manisa atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün şutu az farkla dışarıya gitti.
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