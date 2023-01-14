Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Manisa FK: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Boluspor - Manisa FK: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, Manisa FK'yı mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:09
Boluspor - Manisa FK: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
19. dakikada sol kanattan atak geliştiren Boluspor, Bülent Cevahir'in yakın direğe çektiği şutla gole çok yaklaştı.
31. dakikada Gakpa, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesiyle yerde kalurken hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gakpa, penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
45+6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan Boluspor'da topun başına Bregu geçti. Bregu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa vuran Posmac topu filelere gönderdi. 1-1
51. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bregu, topu filelere gönderdi. 2-1
54. dakikada Safa'nın pasında topla buluşan Bregu'nun şutu kaleciden dönerken, pozisyonu takip eden Dino Ndlovu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
78. dakikada Manisa atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün şutu az farkla dışarıya gitti.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş'tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...
Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği!
Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Samet Akaydın...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Keçiörengücü ve Rizespor puanları bölüştü
Göztepe - Sakaryaspor maçı saat kaçta?
Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, çocuğu var mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (14 Ocak 2023)
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (14 Ocak 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Alanyaspor maçına hazırlanıyor! Galatasaray Alanyaspor maçına hazırlanıyor! 16:44
Mert Günok'tan büyük hata! İşte o anlar... Mert Günok'tan büyük hata! İşte o anlar... 16:17
Keçiörengücü ve Rizespor puanları bölüştü Keçiörengücü ve Rizespor puanları bölüştü 16:10
Boluspor Manisa FK'yı devirdi Boluspor Manisa FK'yı devirdi 16:08
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:07
Lens - Auxerre maçı saat kaçta? Lens - Auxerre maçı saat kaçta? 14:46
Daha Eski
Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? Marsilya - Lorient maçı saat kaçta? 14:49
Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? Lyon - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:53
G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE G.Saray F.Bahçe U19 CANLI İZLE 14:56
Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta? 15:10
Konyaspor - Beşiktaş | CANLI Konyaspor - Beşiktaş | CANLI 15:18
Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! Güneş'ten flaş Weghorst sözleri! 15:28