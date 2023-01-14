Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü - Ç. Rizespor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ankara Keçiörengücü - Ç. Rizespor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlike sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:10
Ankara Keçiörengücü - Ç. Rizespor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Ç. Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar
16. dakikada Mithat Pala'nın ceza yayı önünde çektiği etkili şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
38. dakikada sol kanattan gelen topla ceza sahası içerisinde buluşan Olawoyin'in şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.
59. dakikada Olawoyin'in sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Miya'nın şutunda top direkten döndü.
68. dakikada Keçiörengücü, elle müdahaleden dolayı penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Melih İnan, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
77. dakikada Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan gönderdiği topa ceza sahası içerisinde yükselen Bolasie, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
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