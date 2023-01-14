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Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Göztepe ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:30
Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Göztepe - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20. hafta maçında SGöztepe ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Sakaryaspor maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Sakaryaspor | CANLI İZLE

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