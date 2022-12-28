Haberler TFF 1.Lig Altay’a ihtarname şoku!

Altay’a ihtarname şoku!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da ihtarname şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın iki oyuncusunun, ikinci devre için girilecek kamp öncesinde alacaklarını temin edebilmek için kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:53
Altay’a ihtarname şoku!

Altay'da son haftalarda gelen olumsuzlukların sonu kesilmiyor. Geçtiğimiz aylarda oynanan Göztepe derbisinde hükmen mağlup sayılan ve daha sonra Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen siyah-beyazlılarda, bu kez de ihtarname şoku yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre iki oyuncunun kamp öncesinde alacaklarını temin edebilmek için kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de maddi konulardan dolayı sıkıntılar yaşadığı Eric Björkander'e ödeme yapıp oyuncu ile arasındaki pürüzleri gideren İzmir temsilcisi, yine kaynak bularak ihtar gönderen bu iki oyuncuya da ödeme yapıp kampta huzurlu bir ortam olmasını sağlayacak. Ayrıca edinilen bilgiye göre oyuncuların takımda mutlu olduğu, sadece kamp öncesinde ödeme yapılması için ihtar gönderdikleri öğrenildi.

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