Sakarya Mrsic'i bitirdi

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Sakaryaspor, Ümraniyespor forması giyen Antonio Mrsic'i bitiriyor. Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken; resmi imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta 6 kez ağları havalandırdı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Sakaryaspor, Ümraniyespor forması giyen Antonio Mrsic'i bitiriyor. Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken; resmi imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta 6 kez ağları havalandırdı.