Samsun iddialı

Spor Toto 1. Lig'de devreyi 2. bitiren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig sözü verdi. İlk yarıda sakatlık ve kart cezası nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Eroğlu, "Bir Brezilya atasözü, 'Yatan timsah çanta olur' der. Biz de gücümüze daha fazla çalışmayı katarak adım adım çıkışa geçtik. 9 maçtır yenilmiyoruz" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ

Süper Lig'i hiç kimsenin Yılport Samsunspor kadar isteyemeyeceğini belirten Hüseyin Eroğlu, "Transferde çok isabetli, maliyeti fazla yüksek olmayan ancak oyun karakteriyle bize katkı sağlayacak isimleri alacağız. İkinci yarıda hücum aksiyonlarımızdaki liderliklerimize takım savunmasını da ekleyip Süper Lig'e mutlaka yükseleceğiz" diye iddialı konuştu.