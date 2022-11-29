Haberler TFF 1.Lig Rezalet!

Rezalet!

Göztepe - Altay maçında yaşananlar hem korkuttu hem utanç verdi. İştet fişekleri işi sağlık olan ambulans görevlisi tarafından stada sokuldu. Altay taraftarı, bu fişeği silah gibi kullanıp göztepe tribününe doğru ateşledi. Göztepe taraftarı, 50 metre koşup Altay kalecisi Ozan'ın kafasında yarık açtı. Akkıllanmayan taraftarlar stat dışında bile birbirlerine zarar vermeye çalıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Rezalet!

27 Kasım 2022 Pazar Günü... Türk futbol tarihine kara gün olarak geçti. Saha sonucu merakla beklenen Göztepe-Altay karşılaşması taraftar olayları yüzünden 20. dakikada yarıda kaldı. Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç başlarından yaralandılar. Biri futbolcu diğeri taraftar olan bu iki isim için gece boyunca herkes "Hayati tehlikeleri var mı" diye endişe etti. İzmir'in iki köklü ekibinin geldiği bu noktada olayın detayları ortaya çıktıkça herkesin aklına aynı soru geldi: Futbol gerçekten bu kadar önemli mi?

TEHLİKELİ AMBULANS

Göztepe taraftarının ağır şekilde yaralanmasıyla başlayan olaylar zincirinde herkesin aklında "O fişekler içeri nasıl girdi" sorusu vardı. Görüntüler izlenince korkunç gerçek ortaya çıktı. İşi sağlık yani insanların hayatını kurtarmak olan ambulans görevlileri içeri iki çanta dolusu yabancı madde soktu. İçlerinde işaret fişekleri de vardı. İşte bu fişeklerden biri Göztepe tribününe doğru ateşlendi ve Mehmet Çakır isimli sarı-kırmızılı taraftar ağır şekilde yaralandı. Can kurtarmak yerine bir canı tehlikeye atan görevliler sorguda.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız oyuncunun yeni takımı belli oluyor...
Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı
Nelsson için taviz yok! Cimbom rakamı belirledi
Fırtına'da ilk hedef forvet! Dovbyk için kontenjan açılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ege derbisini Manisa kazandı
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı!
Sözleşmeli sanatçıya kadro gelecek mi?
Sözleşmeli KİT personeline kadro gelecek mi?
Sözleşmeli akademik personele kadro gelecek mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:15
Juventus'ta istifa depremi! Juventus'ta istifa depremi! 01:14
Ege derbisini Manisa kazandı Ege derbisini Manisa kazandı 00:52
Kampta 2 maç Kampta 2 maç 00:39
Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! Göztepe - Altay maçındaki saldırgan için tutuklama kararı! 00:31
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! G.Saray'a Oliveira'dan şok haber! 00:31
Daha Eski
Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" Mehmet Topal'dan F.Bahçe itirafı! "Onlara kırgınlığım sürüyor" 00:31
G.Saray da Onur için devrede! O giderse... G.Saray da Onur için devrede! O giderse... 00:31
Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" Buruk'tan öğrencilerin özel toplantı! "Herkes hazır olsun" 00:31
Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay Şenol Güneş'ten Gedson kararı! İşte o detay 00:31
Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... Roma'nın yıldız için dev kapışma! F.Bahçe ve... 00:31
Transferi Okan Buruk veto etti! Transferi Okan Buruk veto etti! 00:30