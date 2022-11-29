27 Kasım 2022 Pazar Günü... Türk futbol tarihine kara gün olarak geçti. Saha sonucu merakla beklenen Göztepe-Altay karşılaşması taraftar olayları yüzünden 20. dakikada yarıda kaldı. Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç başlarından yaralandılar. Biri futbolcu diğeri taraftar olan bu iki isim için gece boyunca herkes "Hayati tehlikeleri var mı" diye endişe etti. İzmir'in iki köklü ekibinin geldiği bu noktada olayın detayları ortaya çıktıkça herkesin aklına aynı soru geldi: Futbol gerçekten bu kadar önemli mi?

TEHLİKELİ AMBULANS

Göztepe taraftarının ağır şekilde yaralanmasıyla başlayan olaylar zincirinde herkesin aklında "O fişekler içeri nasıl girdi" sorusu vardı. Görüntüler izlenince korkunç gerçek ortaya çıktı. İşi sağlık yani insanların hayatını kurtarmak olan ambulans görevlileri içeri iki çanta dolusu yabancı madde soktu. İçlerinde işaret fişekleri de vardı. İşte bu fişeklerden biri Göztepe tribününe doğru ateşlendi ve Mehmet Çakır isimli sarı-kırmızılı taraftar ağır şekilde yaralandı. Can kurtarmak yerine bir canı tehlikeye atan görevliler sorguda.