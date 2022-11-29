Haberler TFF 1.Lig Altay Başkanı Dündar: Resmen canilik

Altay Başkanı Dündar: Resmen canilik

İzmir ekibinin başkanı Dündar, A Spor'a konuştu. Dündar yaptığı açıklamada, "Bu resmen canilik. O taraftar en ağır cezayı alacak." ifadelerine yer verdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Altay Başkanı Dündar: Resmen canilik
Olaylı Göztepe-Altay maçın sonrasında iki ekibin yöneticileri de bir hayli üzgündü. A SPOR'a konuşan Altay Başkanı Ayhan Dündar "Bunu yapan bir cani. İnsanlıktan nasibini almamış. Bunları aramızdan temizleyeceğiz. İnsan hayatını tehlikeye attı. Fişeğin patladığını gördüğümde büyük bir korku yaşadım. Kardeşimizi hastanede ziyaret ettim. Hayati tehlikesi yok. Sonuna kadar bu süreci takip edeceğiz. En ağır cezayı almasını için çaba göstereceğiz. Fişeklerin ambulansla içeri sokulması şaşkınlık verici" dedi. İzmir ekiplerinin bütünleşmesi gerektiğini söyledi.
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