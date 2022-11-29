Altay Başkanı Dündar: Resmen canilik

OlaylıGöztepe-Altay maçın sonrasında iki ekibin yöneticileri de bir hayli üzgündü. A SPOR'a konuşan Altay Başkanı Ayhan Dündar "Bunu yapan bir cani. İnsanlıktan nasibini almamış. Bunları aramızdan temizleyeceğiz. İnsan hayatını tehlikeye attı. Fişeğin patladığını gördüğümde büyük bir korku yaşadım. Kardeşimizi hastanede ziyaret ettim. Hayati tehlikesi yok. Sonuna kadar bu süreci takip edeceğiz. En ağır cezayı almasını için çaba göstereceğiz. Fişeklerin ambulansla içeri sokulması şaşkınlık verici" dedi. İzmir ekiplerinin bütünleşmesi gerektiğini söyledi.