Haberler TFF 1.Lig Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! "İtibar suikasti yapılmıştır"

Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! "İtibar suikasti yapılmıştır"

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe-Altay arasında oynanan derbide çıkan olaylar nedeniyle iki kulüp ortak bildiri yayınladı. Yapılan duyuruda, "Oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır." denildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:44
Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! "İtibar suikasti yapılmıştır"

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında dün olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçının ardından iki kulüp ortak bir açıklama yayımladı.

İki kulübün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! "2003, Taksim’de bir restoran..."
Sibel Can ile Hakan Ural oğlunu 1.5 ay önce evlendirmişti... Taze evli çift Engincan Ural ile Merve Ural gece gezmesinde işte böyle yakalandı
G.Saray'a Oliveira'dan şok haber!
İspanya Almanya maçına damga vurmuştu! İşte hikayesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi
TFF Başkanı Büyükekşi İzmir'e gidiyor
Konya TOKİ çekiliş sonuçları, kazananlar isim listesi sorgula
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
2022 - 2023 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! Altay ve Göztepe'den ortak bildiri! 17:43
Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası Çağlar Söyüncü için flaş transfer iddiası 16:54
Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si belli oldu 16:52
Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! Sasha Vezenkov ayın MVP'si seçildi! 16:31
Milliler Özbekistan berabere kaldı! Milliler Özbekistan berabere kaldı! 16:21
Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? 16:16
Daha Eski
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 16:14
ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi ADO Den Haag'ta Dick Advocaat dönemi 16:06
Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti 15:51
Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat Galatasaray - Rayo Vallecano maçı saat 15:41
Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez İstanbul'a geldi! Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez İstanbul'a geldi! 15:18
Fenerbahçe - R.Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - R.Vallecano maçı saat kaçta? 15:13