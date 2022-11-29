İşte fişekler içeri böyle girdi

Olayların büyümesinde rol oynayan işaret fişeklerinin stada nasıl sokulduğu görüntülerle ortaya çıktı. Özel ambulans firmasının iki görevlisi, iki çanta ile işaret fişeklerini stada soktular. Ardından tuvaletlere yerleştirdikleri fişekleri, Altay taraftarı bu bölümden aldılar.
Olayların büyümesinde rol oynayan işaret fişeklerinin stada nasıl sokulduğu görüntülerle ortaya çıktı. Özel ambulans firmasının iki görevlisi, iki çanta ile işaret fişeklerini stada soktular. Ardından tuvaletlere yerleştirdikleri fişekleri, Altay taraftarı bu bölümden aldılar.