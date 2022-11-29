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Ozan evrim taburcu oldu

Olaylı maçta bir Göztepe taraftarı korner bayrağını yerinden sökerek yaklaşık 50 metre koşmuştu. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına arkadan iki defa sertçe vurmuştu. 29 yaşındaki eldivenin kafasında 4 santimlik bir açılma olmuştu. Tedbir amaçlı geceyi hastanede geçiren talihsiz kaleci dün yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenmeye çekildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Ozan evrim taburcu oldu
Olaylı maçta bir Göztepe taraftarı korner bayrağını yerinden sökerek yaklaşık 50 metre koşmuştu. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına arkadan iki defa sertçe vurmuştu. 29 yaşındaki eldivenin kafasında 4 santimlik bir açılma olmuştu. Tedbir amaçlı geceyi hastanede geçiren talihsiz kaleci dün yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenmeye çekildi.
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